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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 14:22
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Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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