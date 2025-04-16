Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligin bitimine sayılı haftalar kala şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, eski teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi olan yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde bu planlama doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen ilk isimlerden biri ortaya çıktı.
DJIKU YOLCU
Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı.
NTV Spor'un haberine göre, Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Alexander Djiku bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol attı.
Ganalı savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
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