  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligin bitimine sayılı haftalar kala şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, eski teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi olan yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Sarı-lacivertliler, ligin bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, yapacağı takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Sarı-lacivertlilerde bu planlama doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen ilk isimlerden biri ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

DJIKU YOLCU

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

NTV Spor'un haberine göre, Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Alexander Djiku bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol attı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

Ganalı savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İsmail Kartal'ın prensi gidiyor

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.

Reklam - Türk Telekom
Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça'yı yıkamadı
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! 8 saatlik ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
G.Saray'dan flaş hamle! Osimhen'in yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı! Bonservisi... F.Bahçe'den flaş Livakovic kararı! Bonservisi... 09:07
Bugünkü maçlar 16 Nisan Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 16 Nisan Çarşamba 2025 08:37
Barcelona yarı final biletini kaptı! Barcelona yarı final biletini kaptı! 00:35
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi! 00:35
F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! 00:35
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 00:35
Daha Eski
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:35
Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! 00:35
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 00:35
Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! 00:35
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 00:35
Buruk'tan öğrencilerine uyarı! Buruk'tan öğrencilerine uyarı! 00:35