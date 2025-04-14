FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"İkinci devre başında fark ikiye çıkıyor . Gelelim ondan sonrasına… F.Bahçe rahatladı diyoruz ama Efkan'ın, Talisca'nın mükemmel frikiğinden daha müthiş golü oyunun zorluk derecesini yükseltti. Daha da çok süre vardı."

"İşte burada Mourinho'nun yapması gereken acilen iki oyuncu değişikliğiydi. Bunu yapmadığı gibi 80. dakikaya kadar bekledi. Eğer o arada F.Bahçe beraberlik golünü yemediyse bu şanstır."