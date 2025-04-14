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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 10:29
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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca…"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"İlk yarıya bakıyorum, önce Livakovic'ten müthiş bir kurtarış geliyor. F.Bahçe ağır çekim kapalı savunmaya hücum ediyor, 42. dakikaya kadar bir tane yarım pozisyon var."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"Buna karşılık 2-3 kere Sivas'ın tehditkar atakları gündemde. Sonra Talisca'dan mükemmel bir frikik golü geliyor, takım soyunma odasına morali ve önde gidiyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"İkinci devre başında fark ikiye çıkıyor . Gelelim ondan sonrasına… F.Bahçe rahatladı diyoruz ama Efkan'ın, Talisca'nın mükemmel frikiğinden daha müthiş golü oyunun zorluk derecesini yükseltti. Daha da çok süre vardı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"İşte burada Mourinho'nun yapması gereken acilen iki oyuncu değişikliğiydi. Bunu yapmadığı gibi 80. dakikaya kadar bekledi. Eğer o arada F.Bahçe beraberlik golünü yemediyse bu şanstır."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"Artık nefes alamaz hale gelen Dzeko'nun yerine giren En-Nesyri kısa sürede rakibi bir kişi eksik bıraktırttı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor? İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor?"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir!"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den sert eleştiri! "Beraberlik golünü yemediyse bu şanstır"

"Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok."

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