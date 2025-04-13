Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda kadrosunda bulunan 12 isimle vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun biletini kestiği o oyuncular... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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İKİ İSİM SEZON SONU
İki kaptanın yanı sıra; Cenk Tosun, Burak Kapacak, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Allan Saint-Maximin, Dominik Livakovic ve Fred de gönderilecek isimler arasında yer alıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar ile Kostic hakkındaki kararını ise sezon sonunda verecek. Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. Gelecek ve gideceklerle kulübün çehresi değişecek.
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