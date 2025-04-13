Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Fenerbahçe'de sezon sonunda şampiyon olunsa da olunmasa da büyük bir revizyon yaşanacak. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda bulunan birçok oyuncunun biletini kesmiş durumda.

Portekizli çalıştırıcının ilk etapta 12 futbolcuyla yeni sezonda çalışmak istemediğini yönetime ilettiği ve bu sayının sezon sonuna kadar artabileceği öğrenildi.