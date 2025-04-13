  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda kadrosunda bulunan 12 isimle vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun biletini kestiği o oyuncular... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Fenerbahçe'de sezon sonunda şampiyon olunsa da olunmasa da büyük bir revizyon yaşanacak. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda bulunan birçok oyuncunun biletini kesmiş durumda.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Portekizli çalıştırıcının ilk etapta 12 futbolcuyla yeni sezonda çalışmak istemediğini yönetime ilettiği ve bu sayının sezon sonuna kadar artabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic var.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

İKİ İSİM SEZON SONU

İki kaptanın yanı sıra; Cenk Tosun, Burak Kapacak, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Allan Saint-Maximin, Dominik Livakovic ve Fred de gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 oyuncu...

Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar ile Kostic hakkındaki kararını ise sezon sonunda verecek. Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. Gelecek ve gideceklerle kulübün çehresi değişecek.

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
F.Bahçe'den forvet bombası!
DİĞER
Can Borcu'nda Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: "Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"
Avrupa devi Barış Alper'in peşinde!
Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mou'nun 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! 00:03
Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz 00:03
Kenan Yıldız'dan şık gol! Kenan Yıldız'dan şık gol! 00:03
Kartal sahasında kayıp! Kartal sahasında kayıp! 00:03
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 00:03
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 00:03
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:03
Serdal Adalı'dan flaş açıklama Serdal Adalı'dan flaş açıklama 00:03
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! 00:03
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 00:03
Konya Göztepe'yi tek golle geçti! Konya Göztepe'yi tek golle geçti! 00:03
F.Bahçe'de Sivas deplasmanı öncesi büyük tehlike! F.Bahçe'de Sivas deplasmanı öncesi büyük tehlike! 00:03