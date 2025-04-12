FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Mourinho Sivas deplasmanında 4'lü savunmayla devam edecek. Jose Mourinho, Trabzonspor derbisinde olduğu gibi Sivasspor'a karşı da 4'lü sistemle çıkacak. Kadroda 3 değişiklik olacak. Trabzon maçında hat-trick yapan Talisca forvet arkası oynayacak. İşte detaylar...
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10 NUMARAYA GEÇECEK
Tecrübeli çalıştırıcı, stoperde Djiku'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürecek.
Mourinho'nun Dusan Tadic'i de kızağa çekeceği ve Oğuz Aydın'ı görevlendireceği belirtildi. Maximin yine bu maçta da ilk 11'de şans bulacak.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Fenerbahçe, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Ancak sarı-lacivertlileri, bu deplasmanda çok zorlu hava şartları da bekliyor.
Yarın Sivas'ta sıcaklık -4 dereceyi görecek ve maç saatinde kar yağışı bekleniyor.
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