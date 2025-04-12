FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

Teknik direktör Mourinho, bu zorlu maç öncesinde taktiğini büyük oranda belirledi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısına 4'lü savunma ile çıkmıştı. Bu zorlu deplasmanda da Jose, aynı saha dizilimiyle maça başlayacak. Kadroda ise Trabzonspor mücadelesine göre birtakım değişiklikler yapacak.