  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Mourinho Sivas deplasmanında 4'lü savunmayla devam edecek. Jose Mourinho, Trabzonspor derbisinde olduğu gibi Sivasspor'a karşı da 4'lü sistemle çıkacak. Kadroda 3 değişiklik olacak. Trabzon maçında hat-trick yapan Talisca forvet arkası oynayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmayan Fenerbahçe, yarın ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

Teknik direktör Mourinho, bu zorlu maç öncesinde taktiğini büyük oranda belirledi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısına 4'lü savunma ile çıkmıştı. Bu zorlu deplasmanda da Jose, aynı saha dizilimiyle maça başlayacak. Kadroda ise Trabzonspor mücadelesine göre birtakım değişiklikler yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

10 NUMARAYA GEÇECEK
Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca'yı Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek ve Brezilyalı oyuncu, Sebastian Szymanski'nin yerine 10 numara pozisyonunda oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

Tecrübeli çalıştırıcı, stoperde Djiku'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

Mourinho'nun Dusan Tadic'i de kızağa çekeceği ve Oğuz Aydın'ı görevlendireceği belirtildi. Maximin yine bu maçta da ilk 11'de şans bulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho Sivas planını belirledi!

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Fenerbahçe, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Ancak sarı-lacivertlileri, bu deplasmanda çok zorlu hava şartları da bekliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Net penaltı güme gitti Net penaltı güme gitti 00:20
Okan Buruk’tan 2 değişiklik Okan Buruk’tan 2 değişiklik 00:17
Tarihi bir tablo! Tarihi bir tablo! 00:16
Aslan kükredi Aslan kükredi 00:14
Milan deplasmanda farklı galip! Milan deplasmanda farklı galip! 00:00
Buruk'tan sarı kart tepkisi! Buruk'tan sarı kart tepkisi! 23:59
Daha Eski
Osimhen'den transfer açıklaması! Osimhen'den transfer açıklaması! 23:59
Aslan Samsun engelini kayıpsız geçti! Aslan Samsun engelini kayıpsız geçti! 23:59
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:59
Çimsa ÇBK Mersin EuroLeague'de finalde! Çimsa ÇBK Mersin EuroLeague'de finalde! 23:59
A. Efes sahasında play-off biletini kaptı! A. Efes sahasında play-off biletini kaptı! 23:59
Samsun'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Samsun'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 23:59