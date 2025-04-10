Kostic'in tapusu alınacak

Vlahovic için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler, Juve'den kiraladığı Filip Kostic'in de tapusunu almak istiyor. Tuttosport gazetesi, 29 maçta 2 gol ve 7 asist üreten 32 yaşındaki oyuncu için Mourinho'nun "takımda kalsın" dediğini yazdı. Juventus yönetimi de Sırp sol kanadı takımda düşünmüyor. Haberde, Kostic'in bonservisi için Juventus'un 4 milyon euro'luk bir bonservis talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Kostic'in menajeri Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme önereceği dile getirildi.