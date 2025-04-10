  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kostic'in tapusu alınacak

Kostic'in tapusu alınacak

Vlahovic için Juventus ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, aynı takımdan kiraladığı 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için de teklif sunacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kostic'in tapusu alınacak

Vlahovic için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler, Juve'den kiraladığı Filip Kostic'in de tapusunu almak istiyor. Tuttosport gazetesi, 29 maçta 2 gol ve 7 asist üreten 32 yaşındaki oyuncu için Mourinho'nun "takımda kalsın" dediğini yazdı. Juventus yönetimi de Sırp sol kanadı takımda düşünmüyor. Haberde, Kostic'in bonservisi için Juventus'un 4 milyon euro'luk bir bonservis talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Kostic'in menajeri Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme önereceği dile getirildi.

G.Saray'dan çifte bomba! Transferleri böyle duyuruldu
F.Bahçe'den Vlahovic'e kanca!
DİĞER
Bir Gece Masalı son bölümüyle nefes kesti! Canfeza podyuma çıktı, Mahir defileyi bastı
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya
Osimhen'in şartı ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Uruguaylı yıldız kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG sahasında tur kapısını araladı! PSG sahasında tur kapısını araladı! 00:17
Barça evinde yarı finale göz kırptı! Barça evinde yarı finale göz kırptı! 00:17
Maximin'den flaş Mourinho itirafı! Maximin'den flaş Mourinho itirafı! 00:17
F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! 00:17
Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda şampiyon! Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda şampiyon! 00:17
G.Saray'ın Samsun planı hazır! G.Saray'ın Samsun planı hazır! 00:17
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... 00:17
Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı 00:17
İngiliz devinde gündem Kerem! İngiliz devinde gündem Kerem! 00:17
F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... 00:17
Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... 00:17
Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! 00:17