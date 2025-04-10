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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona ermek üzere. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Hırvat file bekçisiyle yolların ayrılması gündeme geldi. İşte gelişmenin ayrıntıları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:11
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Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona yaklaşıyor.

Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.

Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu.

Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Kulüp, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon euro gelir bekliyor.

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