Fenerbahçe’den Livakovic kararı! Takımdan ayrılıyor mu?
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona ermek üzere. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Hırvat file bekçisiyle yolların ayrılması gündeme geldi. İşte gelişmenin ayrıntıları... (FB spor haberleri)
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Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu.
Kulüp, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon euro gelir bekliyor.
Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 28 resmi karşılaşmaya çıkan Livakovic, 32 gole engel olamazken 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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