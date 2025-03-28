Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaşıyor.

Kanarya bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE SİPAY BODRUM FK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Sipay Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puşçaş

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri

FENERBAHÇE YENİ SERİ PEŞİNDE

Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 62 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Milli maçlar için verilen ara öncesi ligde son olarak Samsunspor ile berabere kalan ve zirve yarışında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu mücadeleden galip ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyor.

LİGDE 2. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele etmeye hak kazanan Bodrum FK, Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, sarı-lacivertliler Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.

USTA-ÇIRAK İLK KEZ RAKİP

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, teknik adamlık kariyerinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez rakip. Morais, Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Porto (2003-2004), Inter (2019-2010), Real Madrid (2010-2013) ve Chelsea'de (2013-2014 ve 2015) yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.