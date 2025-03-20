TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı golcünün yerine dünyaca ünlü bir forveti transfer etmeyi planlıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı lacivertliler kariyerini Al Hilal de sürdüren ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını sordu.
Fulham'da forma giydiği dönemde de istenen Sırp yıldız, tercihini Arap takımlarından yana kullanmış ve 2023'te 52.6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tutmuştu.
Bu sezon Al Hilal'le 25 maçta 21 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mitrovic geçen sezon takımı namağlup şampiyon olurken, 43 maçta 41 gol, 6 asistle yıldızlaşmıştı.
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