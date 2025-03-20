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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı golcünün yerine dünyaca ünlü bir forveti transfer etmeyi planlıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 11:22
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TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

Yeni sezonda daha güçlü bir forvet hattı hedefleyen Fenerbahçe transfer operasyonunu erken başlattı.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

Devre arasında Youssef En-Nesyri için gelen 30 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri geri çeviren sarı lacivertliler, sezon sonunda Faslı yıldızı elden çıkarmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

Al Nassr başta olmak üzere Arap takımlarının yakın ilgi gösterdiğini En-Nesyri'yi en az 35 milyon Euro gibi bir rakama satmayı arzu eden Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Aleksandar Mitrovic.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı lacivertliler kariyerini Al Hilal de sürdüren ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

Fulham'da forma giydiği dönemde de istenen Sırp yıldız, tercihini Arap takımlarından yana kullanmış ve 2023'te 52.6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den büyük hamle! En-Nesyri ayrılıyor, yerine yıldız forvet geliyor

Bu sezon Al Hilal'le 25 maçta 21 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mitrovic geçen sezon takımı namağlup şampiyon olurken, 43 maçta 41 gol, 6 asistle yıldızlaşmıştı.

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