FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!

Trendyol SÜper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho mücadelenin ardından şampiyonluk sorusuna yanıt verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi."

MOURINHO'DAN ŞAMPİYONLUK YANITI

Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.