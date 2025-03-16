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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! "Gitmek isteyecektir"

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! "Gitmek isteyecektir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golsüz biten Reeder Samsunspor maçının ardından Cenk Tosun'un transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Portekizli çalıştırıcı, milli yıldız için takımdan ayrılmak isteyebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 00:10
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! "Gitmek isteyecektir"

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho, Reeder Samsunspor maçının ardından Cenk Tosun'un transferi hakkında konuştu.

CENK'İ ÇOK FAZLA KULLANMADIM'

Cenk Tosun'un takımda 4'üncü santrfor oyuncusu olduğunu ve daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istemesinin normal olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Cenk'i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4'üncü santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4'üncü tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir. Ben kendisinin bu kararını durduramam. Ona iyi dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

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