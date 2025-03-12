TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor

Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak bir türlü istediği şansı bulamayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takıma veda ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine talip olan Japon ekibi Urawa Red Diamonds'ın teklifini kabul etti.

Cenk'le sözleşme şartlarında anlaşan Diamonds, Fenerbahçe'ye de resmi teklifini yaptı. Sarı-lacivertliler de milli oyuncunun "Ayrılmak istiyorum" demesinin ardından Diamonds'un teklifini kabul etti.