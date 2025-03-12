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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor

TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak istediği kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki deneyimli forvet, Japonya'nın köklü kulüplerinden Urawa Red Diamonds'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor

Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak bir türlü istediği şansı bulamayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takıma veda ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine talip olan Japon ekibi Urawa Red Diamonds'ın teklifini kabul etti.

TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor

Cenk'le sözleşme şartlarında anlaşan Diamonds, Fenerbahçe'ye de resmi teklifini yaptı. Sarı-lacivertliler de milli oyuncunun "Ayrılmak istiyorum" demesinin ardından Diamonds'un teklifini kabul etti.

TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor

Milli oyuncu, kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılacak ve Japonya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Japon ekibi, Cenk için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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