TRANSFER HABERİ-Cenk Tosun Japonya yolcusu! Urawa Red Diamonds’a transfer oluyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak istediği kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki deneyimli forvet, Japonya'nın köklü kulüplerinden Urawa Red Diamonds'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sarı-lacivertli forma altında Avrupa Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 17 maça çıktı Cenk, 283 dakika sahada kaldı. 33'lük oyuncu, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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