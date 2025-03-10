TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları startı şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada takımın yıldız isimlerinden olan Dusan Tadic konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Sırp yıldıza Dubai, Suudi Arabistan ve Ajax'tan sözleşme teklifi geldi.
36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 15 asistin 11'ini Süper Lig karşılaşmalarında yaptı. Sırp futbolcu son 8 sezonda gol ve asist katkısında çift haneli skora ulaşmayı başardı.
97 MAÇTA 27 GOL VE 31 ASİST
2023 yılının Temmuz ayında olaylı bir şekilde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayı 97 karşılaşmada giyerek 27 gol, 31 asist yapma başarısı gösterdi. Sırp oyuncu için kariyeri boyunca toplam 34 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödendi. Transfermarkt verilerine göre; Dusan Tadic'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro. 36 yaşındaki oyuncunun 2019 yılında değeri 25 milyon euro seviyelerine kadar çıkmış ve o dönem bazı Avrupa devlerinin radarına girmişti.
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