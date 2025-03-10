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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları startı şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada takımın yıldız isimlerinden olan Dusan Tadic konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 09:51
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Sırp yıldıza Dubai, Suudi Arabistan ve Ajax'tan sözleşme teklifi geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

Akşam'da yer alan habere göre tecrübeli oyuncu "Fenerbahçe bana git demeden asla Türkiye'den ayrılmam" yanıtını vererek gelen teklifleri geri çevirmiş durumda. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine kilitlenen Sarı-Lacivertliler ise Dusan Tadic ile görüşmelerini sezon sonunda yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

SON 8 SEZONDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Tadic, bu sezon oynadığı 41 resmi karşılaşmada 3 bin 72 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde 11 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncu sahada kaldığı 118 dakikada bir takımına skor katkısında bulunmuş oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 15 asistin 11'ini Süper Lig karşılaşmalarında yaptı. Sırp futbolcu son 8 sezonda gol ve asist katkısında çift haneli skora ulaşmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

97 MAÇTA 27 GOL VE 31 ASİST

2023 yılının Temmuz ayında olaylı bir şekilde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayı 97 karşılaşmada giyerek 27 gol, 31 asist yapma başarısı gösterdi. Sırp oyuncu için kariyeri boyunca toplam 34 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödendi. Transfermarkt verilerine göre; Dusan Tadic'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro. 36 yaşındaki oyuncunun 2019 yılında değeri 25 milyon euro seviyelerine kadar çıkmış ve o dönem bazı Avrupa devlerinin radarına girmişti.

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