TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic teklifleri reddetti! Gelecek sezon...

Akşam'da yer alan habere göre tecrübeli oyuncu "Fenerbahçe bana git demeden asla Türkiye'den ayrılmam" yanıtını vererek gelen teklifleri geri çevirmiş durumda. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine kilitlenen Sarı-Lacivertliler ise Dusan Tadic ile görüşmelerini sezon sonunda yapma kararı aldı.

SON 8 SEZONDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI Tadic, bu sezon oynadığı 41 resmi karşılaşmada 3 bin 72 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde 11 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncu sahada kaldığı 118 dakikada bir takımına skor katkısında bulunmuş oldu.