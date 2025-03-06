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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! Dev derbide sahada

Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! Dev derbide sahada

Fenerbahçe'nin devre arası transferi Diego Carlos, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Sahalardan minimum 1 ay uzak kalması beklenen Carlos'un geri döneceği karşılaşma açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 11:33
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Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! Dev derbide sahada

Ara transfer döneminde Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'u 3,5 yıllığına renklerine bağladığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! Dev derbide sahada

31 yaşındaki stoper henüz transfer olmuştu ki Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! Dev derbide sahada

Carlos'ta sağ diz iç yan bağ yaralanması tespit edilirken minimum 1 ay sahalardan uzak kalması beklendiği açıklanmıştı. İşte oyuncunun sahalara geri döneceği maç...

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