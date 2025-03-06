Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi! Dev derbide sahada
Fenerbahçe'nin devre arası transferi Diego Carlos, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Sahalardan minimum 1 ay uzak kalması beklenen Carlos'un geri döneceği karşılaşma açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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DERBİDE SAHADA OLACAK
Carlos'un 6 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ile sahalara dönmesi bekleniyor.
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