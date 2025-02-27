  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 20:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

İtalya basınında yer alan haberlerde, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman'ın felç şüphesiyle Roma'da bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtilen 77 yaşındaki Çek teknik adamın kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği kaydedildi.

Kariyeri boyunca İtalya'da Parma, Lazio, Roma ve Napoli başta olmak üzere birçok takım çalıştıran Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Son olarak Pescara'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, Şubat 2024'te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

G.Saray-Tümosan Konyaspor | CANLI
İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir | CANLI
DİĞER
A SPOR CANLI MAÇ İZLE | ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı şifresiz HD yayınla izle
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Foti'den yabancı hakem sözleri!
F.Bahçe çeyrek finalde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir | CANLI İkas Eyüpspor-RAMS Başakşehir | CANLI 18:45
Buruk: Kupayı çok önemsiyoruz Buruk: Kupayı çok önemsiyoruz 18:35
Foti'den yabancı hakem sözleri! Foti'den yabancı hakem sözleri! 18:30
Selçuk İnan'dan yabancı hakem tepkisi! Selçuk İnan'dan yabancı hakem tepkisi! 18:28
Eğribayat: Babamı gururlandırmak için... Eğribayat: Babamı gururlandırmak için... 18:25
"Kendimi çok iyi hissediyorum!" "Kendimi çok iyi hissediyorum!" 18:20
Daha Eski
İrfan Can: Her kulvarda ilerliyoruz İrfan Can: Her kulvarda ilerliyoruz 18:15
G.Saray-Tümosan Konyaspor | CANLI G.Saray-Tümosan Konyaspor | CANLI 18:14
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:26
En-Nesyri'den muhteşem vole! İZLEYİN En-Nesyri'den muhteşem vole! İZLEYİN 16:49
Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları 16:41
Yelkencioğlu'ndan gündeme ilişkin açıklama Yelkencioğlu'ndan gündeme ilişkin açıklama 16:17