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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması: Sezonun kalan bütün maçlarında...

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması: Sezonun kalan bütün maçlarında...

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte sarı lacivertli kulüpten gelen yabancı hakem açıklaması... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 18:41 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 18:57
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Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması: Sezonun kalan bütün maçlarında...

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte sarı lacivertli kulüpten gelen yabancı hakem açıklaması...

'TALEBİMİZ RESMİ OLARAK İLETİLMİŞTİR'

24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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