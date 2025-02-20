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Haberler Fenerbahçe Golcülerin derbisi

Golcülerin derbisi

Portekizli teknik direktör, Galatasaray karşısında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’yi kullanmayı düşünüyor. Son derece formda olan ve iyi bir uyum yakalayan iki golcü öne çıkıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Golcülerin derbisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek Galatasaray derbisi öncesi planlarını hazırlıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'yi kullanmayı düşünüyor. Son haftaların iki formda ismi Dzeko ve En-Nesyri'nin performansını beğenen Mourinho, Galatasaray derbisinde A planını bu şekilde kurmak istiyor. Dzeko'nun forvet arkası oynayabilmesi de Portekizli hocanın elini güçlendiriyor.

EN İYİ SEZONLARI

İki yıldız ismin bu sezonki gol rakamları gözlerden kaçmıyor. Edin Dzeko, 36 resmi maçta 19 gol atarken 6 asist yaptı. Bosna Hersekli futbolcu özellikle Süper Lig'de 23 karşılaşmada 12 gol 3 asistle 15 gole direkt katkı yaptı. En- Nesyri ise 2025 yılında adeta kendini buldu. Faslı forvet ligde 22 maçta 15 gol, 4 asistle 19 gole direkt etki etti. En- Nesyri toplamda ise 35 resmi maçta 23 kez ağları havalandırıp kariyerinin en iyi performansını yakaladı.

ASİSTLER DZEKO'DAN

Edın Dzeko, bu sezon hücum hattında Youssef En-Nesyri ile uyumlu bir iletişim yakaladı. Dzeko'nun yaptığı 5 asistin 4'ü En-Nesyri'ye gitti.

SERMAYE ARTIRILDI

Fenerbahçe'den dün önemli bir açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpte sermaye artırımına gidildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını resmi olarak açıkladı.

HÜCUM ALTERNATİFLERİ

Galatasaray'ın savunmada zaaflar yaşadığını düşünen Jose Mourinho, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin yanısıra hücum alternatifleri de belirlendi. Anderson Talisca, Cenk Tosun, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'nin hücumda Mourinho'nun alternatifleri arasında olduğu vurgulandı.

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