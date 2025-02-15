Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kaçıracağı maçlar açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht'i yendiği karşılaşmanın ardından Edin Dzeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin kaptanının elinde kırık tespit edilirken futbolcunun kaçıracağı maçlar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Boşnak yıldızın yokluğunda Kasımpaşa ve Anderlecht maçlarında forvette Anderson Talisca-En Nesyri ikilisi görev yapacak.
DİĞER