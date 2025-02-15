  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kaçıracağı maçlar açıklandı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kaçıracağı maçlar açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht'i yendiği karşılaşmanın ardından Edin Dzeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin kaptanının elinde kırık tespit edilirken futbolcunun kaçıracağı maçlar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 11:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kaçıracağı maçlar açıklandı

Anderlecht maçının 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun sağ elinin kırıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kaçıracağı maçlar açıklandı

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli futbolcu, takımının yarın Kasımpaşa ve perşembe günü Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Kaçıracağı maçlar açıklandı

Dzeko'nun, bir süredir kırık elle oynayan Mert Hakan gibi 24 Şubat'taki Galatasaray derbisinde atelle forma giymesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toulouse - PSG maçı ne zaman? Toulouse - PSG maçı ne zaman? 10:56
Monaco - Nantes maçı ne zaman? Monaco - Nantes maçı ne zaman? 10:52
Marsilya - Saint-Etienne maçı ne zaman? Marsilya - Saint-Etienne maçı ne zaman? 10:49
Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:44
Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman? 10:43
St Pauli - Freiburg maçı hangi kanalda? St Pauli - Freiburg maçı hangi kanalda? 10:40
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş ayrılık! F.Bahçe'de flaş ayrılık! 10:37
Derbi için o hakem ön planda! MHK... Derbi için o hakem ön planda! MHK... 10:08
Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 09:57
Union Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Union Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 09:53
Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları 09:48
Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman? Stuttgart - Wolfsburg maçı ne zaman? 09:48