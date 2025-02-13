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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Anderlecht maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Anderlecht maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Rövanş maçı öncesinde avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 4 kişi forma giymeyecek. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 09:43 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 10:00
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Fenerbahçe Anderlecht maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde son anda play-off biletini kapan Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. Saha ve seyirci ile rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 28 maçta sadece 5 kez mağlubiyet alan Kanarya'da, İsmail, Çağlar ve Djiku sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatan Livakovic'in ise henüz hazır olmaması sebebiyle oynaması beklenmiyor. İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı detayları...

Fenerbahçe - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri, Dzeko.

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, A'sson, Dendoncker, Verschaeren, Stroeykens, Huerta, Hazard, Dolberg.

👉FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE👈

AVRUPA'DA 283. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oyndığı 282 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 145. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

👉TRT1 FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE👈

SON 28 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı.

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