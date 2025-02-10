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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe, Lazio'nun tecrübeli orta sahası Matias Vecino için devreye girdi. Görüşmelerdeki Edin Dzeko ve Filip Kostic detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 11:45
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Lazio'ya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, Serie A temsilcisinde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

DZEKO VE KOSTIC'İ TRANSFER ETTİ

33 yaşındaki yıldızın menajeri Alessandro Lucci'nin sarı lacivertliler ile ilişkilerinin iyi olması görüşmeleri doğrudan etkileyecek. Lucci, daha önce Edin Dzeko ve Filip Kostic'in transferlerini sağlamıştı.

Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

Fenerbahçe'nin bu bağlamda Lazio'dan ilgilendiği isim, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino...

Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

Geçtiğimiz yıl Galatasaray ile ismi anılan oyuncu, bu sezon geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

Kısa süre içerisinde tamamen iyileşip kadroya geri döneceği aktarılan oyuncunun forma bulma ve yeni sözleşme imzalama şansı bu süreçte tehlikeye girdi.

Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

Fenerbahçe, yetenekli sağ ayak için devre arasında olmasa da sezon sonunda bir hamle yapacak ve oyuncu eğer ki biten sözleşmesinin ardından memleketi Uruguay'a dönme kararı almazsa sarı lacivertli forma ile Süper Lig'in yolunu tutacak.

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