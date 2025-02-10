Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Lazio'ya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, Serie A temsilcisinde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.

DZEKO VE KOSTIC'İ TRANSFER ETTİ 33 yaşındaki yıldızın menajeri Alessandro Lucci'nin sarı lacivertliler ile ilişkilerinin iyi olması görüşmeleri doğrudan etkileyecek. Lucci, daha önce Edin Dzeko ve Filip Kostic'in transferlerini sağlamıştı.