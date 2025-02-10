Fenerbahçe Matias Vecino için devrede! Transferde dikkat çeken detay
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe, Lazio'nun tecrübeli orta sahası Matias Vecino için devreye girdi. Görüşmelerdeki Edin Dzeko ve Filip Kostic detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Geçtiğimiz yıl Galatasaray ile ismi anılan oyuncu, bu sezon geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı.
Kısa süre içerisinde tamamen iyileşip kadroya geri döneceği aktarılan oyuncunun forma bulma ve yeni sözleşme imzalama şansı bu süreçte tehlikeye girdi.
Fenerbahçe, yetenekli sağ ayak için devre arasında olmasa da sezon sonunda bir hamle yapacak ve oyuncu eğer ki biten sözleşmesinin ardından memleketi Uruguay'a dönme kararı almazsa sarı lacivertli forma ile Süper Lig'in yolunu tutacak.
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