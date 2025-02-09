Jose Mourinho'dan sakatlık sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz."

"Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var."