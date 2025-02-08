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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve ara transfer döneminde çeşitli takımlar ile adı geçen Cengiz Ünder'in transferi ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:14
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder ile ilgili transfer gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Rus basınında yer alan haberlere göre Cengiz Ünder, menajerler aracılığı ile Spartak Moskova'ya önerildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Rus kulübünün, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Öte yandan 133 gün sonra Erzurum FK maçında ilk 11 başlayan kanat oyuncusu için Zenit'in teklif yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Rus ekibi ile anlaşma sağlanması halinde bu transferi gerçekleşeceği açıklandı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Zenit'in Cengiz Ünder'i kiralamak istediği ve Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasından dolayı anlaşma sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

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