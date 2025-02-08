Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı! Transfer...
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve ara transfer döneminde çeşitli takımlar ile adı geçen Cengiz Ünder'in transferi ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan 133 gün sonra Erzurum FK maçında ilk 11 başlayan kanat oyuncusu için Zenit'in teklif yaptığı bildirildi.
Rus ekibi ile anlaşma sağlanması halinde bu transferi gerçekleşeceği açıklandı.
Zenit'in Cengiz Ünder'i kiralamak istediği ve Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasından dolayı anlaşma sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Cengiz Ünder, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi ve yalnızca 252 dakika süre alabildi.
DİĞER