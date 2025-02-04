Fenerbahçe'de flaş Edin Dzeko gelişmesi! Sezon sonu...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli yıldız için sadece taraftarlar değil yönetim içinden isimler de 'Bir yıl daha kalmalı' yorumları yapılmaya başlandı.