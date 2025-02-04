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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Edin Dzeko gelişmesi! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de flaş Edin Dzeko gelişmesi! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin sevilen yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Boşnak futbolcu ile sarı lacivertli yönetimdeki hareketlilik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:39
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Fenerbahçe'den flaş Edin Dzeko kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin gelecek ay 39 yaşına girecek olan golcüsü Edin Dzeko, sarı lacivertli takımda attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den flaş Edin Dzeko kararı! Sezon sonu...

Dzeko, 2-0 geriye düşülen Rize karşılaşmasını 2-2'ye getiren golleri atarken bu sezon ligde 21 maçta 12 gol-2 asiste ulaştı. 33 resmi maçta ise 18 gol-5 asistle 23 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe'den flaş Edin Dzeko kararı! Sezon sonu...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında gönderilmesi gündeme gelen tecrübeli yıldız için sadece taraftarlar değil yönetim içinden isimler de 'Bir yıl daha kalmalı' yorumları yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'den flaş Edin Dzeko kararı! Sezon sonu...

"Yaş sayıdan ibarettir" açıklamasıyla kendisini iyi hissettiğini belirten futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun da en beğendiği isim.

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