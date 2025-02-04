Fenerbahçe'de flaş Edin Dzeko gelişmesi! Sezon sonu...
Fenerbahçe'nin sevilen yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Boşnak futbolcu ile sarı lacivertli yönetimdeki hareketlilik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)
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"Yaş sayıdan ibarettir" açıklamasıyla kendisini iyi hissettiğini belirten futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun da en beğendiği isim.
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