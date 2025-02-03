Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

"F.BAHÇE 'HEDİYE' İSTİYOR" "Fransız oyuncu için Napoli ile Al-Ahli arasında anlaşmaya varılmış, oyuncu takım arkadaşlarına dahi veda etmişti ki Türk kulübünün talepleri doğrultusunda kiralama süreci gecikmeye uğradı."

Belirtilene göre Fenerbahçe, Napoli'den Maximin'in transferi karşılığında bir ücret veya bir oyuncu istiyor.