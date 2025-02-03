Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in Serie A devi Napoli'ye transferi için tüm şartlar sağlanmıştı ki İtalyan basını o flaş gelişmeyi açıkladı. Fransız futbolcunun transferinde sarı lacivertlilerin sorun çıkardığı belirtildi. İşte o haber... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:57
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Kanat oyuncusunun Serie A ekibine toplam maliyeti 4 milyon Euro olacaktı ki Çizme basınına göre sarı lacivertliler, transferi zora soktu.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin La Gazzetta dello Sport'tan edindiği bilgiye göre Maximin'in İtalya'ya uçuşu ertelenmenin hatta iptal edilmenin eşiğinde.
Haberde Khvicha Kvaratskhelia'nın yerini Maximin ile doldurmayı planlayan Napoli'ye Fenerbahçe'nin sorun çıkardığı aktarıldı. İşte o ifadeler...
"F.BAHÇE 'HEDİYE' İSTİYOR"
"Fransız oyuncu için Napoli ile Al-Ahli arasında anlaşmaya varılmış, oyuncu takım arkadaşlarına dahi veda etmişti ki Türk kulübünün talepleri doğrultusunda kiralama süreci gecikmeye uğradı."
Belirtilene göre Fenerbahçe, Napoli'den Maximin'in transferi karşılığında bir ücret veya bir oyuncu istiyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Napoli'nin Fenerbahçe'nin bu talebini reddettiği ve Roma maçının ardından Fransız kanat oyuncusu için taraflarla görüşme trafiğini arttırdığı aktarıldı.
BELGE SORUNU
Ayrıca İtalyan basınında yer alan diğer iddia ise Napoli'nin İtalya'ya davet ettiği yıldız futbolcunun transferinde belge sorunu yaşandığı ve transferin karmaşık bir hale geldiği yönünde.
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