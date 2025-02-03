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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in Serie A devi Napoli'ye transferi için tüm şartlar sağlanmıştı ki İtalyan basını o flaş gelişmeyi açıkladı. Fransız futbolcunun transferinde sarı lacivertlilerin sorun çıkardığı belirtildi. İşte o haber... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:57
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Fenerbahçe'nin kiralık yıldızı Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

27 yaşındaki Fransız'ın ve oyuncunun haklarını elinde tutan Al-Ahli'nin Serie A devi ile tüm şartlarda anlaştığı belirtilmişti.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Saint-Maximin'in sezon sonuna kadar kiralanması ve maaşının da Napoli tarafından karşılanması bekleniyordu.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Kanat oyuncusunun Serie A ekibine toplam maliyeti 4 milyon Euro olacaktı ki Çizme basınına göre sarı lacivertliler, transferi zora soktu.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin La Gazzetta dello Sport'tan edindiği bilgiye göre Maximin'in İtalya'ya uçuşu ertelenmenin hatta iptal edilmenin eşiğinde.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Haberde Khvicha Kvaratskhelia'nın yerini Maximin ile doldurmayı planlayan Napoli'ye Fenerbahçe'nin sorun çıkardığı aktarıldı. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

"F.BAHÇE 'HEDİYE' İSTİYOR"

"Fransız oyuncu için Napoli ile Al-Ahli arasında anlaşmaya varılmış, oyuncu takım arkadaşlarına dahi veda etmişti ki Türk kulübünün talepleri doğrultusunda kiralama süreci gecikmeye uğradı."

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

Belirtilene göre Fenerbahçe, Napoli'den Maximin'in transferi karşılığında bir ücret veya bir oyuncu istiyor.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin transferi iptal!

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Napoli'nin Fenerbahçe'nin bu talebini reddettiği ve Roma maçının ardından Fransız kanat oyuncusu için taraflarla görüşme trafiğini arttırdığı aktarıldı.

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