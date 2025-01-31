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Haberler Fenerbahçe Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Mimovic'in istatistikleri...

Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Mimovic'in istatistikleri...

Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferi sonrası sağ bek için de çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic ile anlaştığını açıkladı. Genç oyuncunun İstanbul'a davet edildiğini paylaşan Kanarya, saülık kontrolleri sonrası futbolcu ile sözleşme imzalayacak. Peki, Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Mimovic'in istatistikleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 11:40
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Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Mimovic'in istatistikleri...

Süper Lig şampiyonluğuna ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mert Müldür'ün sakatlanması ve Osayi-Samuel ile sözleşme detaylarında anlaşamayan sarı-lacivertliler, sağ bek bölgesini güçlendirme kararı aldı. Yapılan çalışmalar sonrası Ognjen Mimovic ile anlaşıldığını açıklayan Fenerbahçe, genç oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer sözleşmesi için İstanbul'a davet edildiğini paylaştı. Peki, Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Mimovic'in istatistikleri...

OGNJEN MIMOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic 17 Ağustos 2004 tarihinde Sırbistan'ın Gornji Milanovac bölgesinde dünyaya geldi. Kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız U19 takımından as takıma yükselme başarısı gösterdi. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Sırbistan Ligi'nde forma giyen Mimovic, yarım sezon sonunda gösterdiği performans ile sarı-lacivertlilere transfer oldu.

OGNJEN MIMOVIC'IN POZİSYONU NE?

Genç yaşında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme başarısı gösteren Ognjen Mimovic sağ bek olarak forma giymektedir. Bu sezon Kızılyılzdız'da gösterdiği performans ile Fenerbahçe'nin dikkatini çeken 20 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde de süre almıştır.

OGNJEN MIMOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1 Ocak 2024 tarihinde Kızılyıldız ile sözleşme imzalayan Ognjen Mimovic, altyapısında yetiştiği takımda süre almaya başladı. İlk profesyonel sözleşmesini Sırbistan temsilcisi ile yapan Mimovic, İkinci transferini Fenerbahçe ile yaptı.

OGNJEN MIMOVIC İSTATİSTİKLERİ

20 yaşında Kızılyıldız ile hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde oynayan Ognjen Mimovic istatistikleri ile sarı-lacivertlilerin dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Bodo/Glimt karşısında süre alan Mimovic kariyerinde ilk golünü atarak, takımının tur atlamasına katkıda bulundu. Kızılyıldız'da toplam 34 maça çıkan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu maçlarda 1 gol atarken, 3 defa da asist yaptı.

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