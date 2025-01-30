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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler 3 önemli transferi bitirdikten sonra şimdi de gözünü yerli isimlere çevirdi. Bu doğrultuda Kanarya'nın, eski golcüsü için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 08:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 08:50
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Sarı lacivertliler transferde şimdi de yerli isimlere yönelme karar aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Milan Skriniar, Diego Carlos ve son olarak Anderson Talisca'yı kadrosuna katan yönetim, sürpriz bir oyuncu için devreye girdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, Melih Bostan için temaslara başladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Yönetim, yaz transfer döneminde Konyaspor'a bonservisiyle yolladığı 20 yaşındaki santrforu geri isteme kararı verdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Bu kararda UEFA'ya tur atlanması durumunda alt yapıdan çıkan 4. oyuncu bildirme durumunun etken olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da kadroda güçlü rotasyon için Melih'in geri dönmesine onay verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

İKİNCİ KEZ DÖNECEK

Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu Eskişehir'de bir dönem kiralık oynadıktan sonra Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne imza atmış, daha sonra sarı lacivertlilere geri dönmüştü.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor

Transfer gerçekleşirse Melih Bostan, ikinci kez İstanbul ekibinden ayrılıp tekrar çubuklu formayı terletecek.

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