Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor
Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler 3 önemli transferi bitirdikten sonra şimdi de gözünü yerli isimlere çevirdi. Bu doğrultuda Kanarya'nın, eski golcüsü için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 08:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 08:50
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Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, Melih Bostan için temaslara başladı.
Yönetim, yaz transfer döneminde Konyaspor'a bonservisiyle yolladığı 20 yaşındaki santrforu geri isteme kararı verdi.
Bu kararda UEFA'ya tur atlanması durumunda alt yapıdan çıkan 4. oyuncu bildirme durumunun etken olduğu iddia edildi.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da kadroda güçlü rotasyon için Melih'in geri dönmesine onay verdiği ifade edildi.
İKİNCİ KEZ DÖNECEK
Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu Eskişehir'de bir dönem kiralık oynadıktan sonra Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne imza atmış, daha sonra sarı lacivertlilere geri dönmüştü.
Transfer gerçekleşirse Melih Bostan, ikinci kez İstanbul ekibinden ayrılıp tekrar çubuklu formayı terletecek.
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