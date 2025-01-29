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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Midtjylland maçına hazır!

Fenerbahçe Midtjylland maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında konuk olacağı Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:50
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Fenerbahçe Midtjylland maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transferlerden Anderson Talisca, teste tabi tutulduğu için saha çalışmasında yer almadı. Bir diğer yeni transfer Diego Carlos ise antrenmanda yer aldı.

İdman öncesinde teknik direktör Mourinho, bir süre Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yle görüştü.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp istasyon çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular 5'e 2 pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümde Midtjylland maçının taktiğini çalıştı.

Midtjylland-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'de MCH Arena'da oynanacak.

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