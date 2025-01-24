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Haberler Fenerbahçe Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

THY Euroleague'in 23. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistanlı rakibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 23:32
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Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

THY Euroleague'in 23. haftasında puan tablosunda 2. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğundaki Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.

Son maçlarında elde ettiği seri galibiyetlerle yükselişe geçen ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe Beko, bu kritik mücadeleyi kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmaya çalışacak.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko THY Euroleague 23. hafta maçı 24 Ocak Cuma TSİ ile 22:15'te başladı. Mücadele S Sports Plus'ta naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR TAKİBİ

1. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 21-17 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 40-43 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek (Oynanıyor): Olympiakos 50-57 Fenerbahçe Beko

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