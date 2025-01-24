Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

THY Euroleague'in 23. haftasında puan tablosunda 2. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğundaki Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.

Son maçlarında elde ettiği seri galibiyetlerle yükselişe geçen ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe Beko, bu kritik mücadeleyi kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmaya çalışacak.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko THY Euroleague 23. hafta maçı 24 Ocak Cuma TSİ ile 22:15'te başladı. Mücadele S Sports Plus'ta naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR TAKİBİ

1. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 21-17 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 40-43 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek (Oynanıyor): Olympiakos 50-57 Fenerbahçe Beko