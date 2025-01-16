Aranan kan: Tuta

Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna 2 stoper katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan Tuta lakaplı Lucas Silva Melo, scout raporlarında tam not alıyor. 2019'dan beri Almanya'nın E.Frankfurt takımında yer alan Brezilyalı stoper, hem 3'lü savunmada hem de 4'lü savunmada aynı verimlilikte oynayabiliyor. 25 yaşındaki stoper özellikle Bundesliga ekibinde yakaladığı istikrar ve elde ettiği başarılı grafikle öne çıkıyor. Her iki ayağına da hakim olan Tuta, hava toplarında öne çıkabiliyor. Son yıllarda Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önemli tecrübeler edinen Brezilyalı stoper, 2021-22 sezonunda da Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. E.Frankfurt'ta son 6 senede 166 resmi maça çıkan Tuta, 9 gol attı, 3 asist yaptı. Bu sezon da şimdiden 23 resmi maça çıkarak istikrar elde eden Güney Amerikalı futbolcu, sağ bek ve defansif orta saha olarak da oynayabiliyor.

FILIP KOSTIC'LE BERABER OYNADI

Tuta, E.Frankfurt'ta Filip Kostic'le beraber oynadı. E.Frankfurt, 2021- 2022 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanırken, Kostic'le birlikte aynı takımda forma giydi. İki yıldız Rangers'la oynanan finalde ilk 11'de yer almıştı.