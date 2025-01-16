Medina atağı

Defans hattına hızlı bir şekilde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, önemli bir isim için mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler hem sol stoper hem de sol bek oynayan Facundo Medina'yı istiyor. Fransa'nın Lens takımında oynayan Arjantinli futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. 25 yaşındaki Medina'nın; 3'lü savunmaya geçen Jose Mourinho'dan tam not aldığı ifade edildi. Medina'nın Lens ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Bu sezon Lens formasıyla 17 resmi maça çıkan Facundo Medina; bin 436 dakika süre buldu. 25 yaşındaki yıldız, 5 maçta sol bek olarak forma giyerken, 11 maçta da stoperde yer aldı. Arjantinli futbolcu, bir maçta ise defansif orta saha olarak şans elde etti. Çok yönlü bir futbolcu olarak dikkat çeken Facundo Medina, 2020'den beri Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor. Facundo Medina ayrıca 2020-2021 sezonundan beri Fransa'da Lens takımında forma giyiyor. Lens'in başarılı yıldızdan yüksek bonservis kazanmak istiyor.

TAM BİR JOKER

Medina, savunmadaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sol stoper ve sol bek oynayan Medina, 3'lü savunmaya çok uygun bir isim olarak öne çıkıyor. 4'lü savunmada da oynayabilen Arjantinli futbolcu, Jose Mourinho'nun gözüne girdi.