  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de stoper transferi için yeni hedef belirlendi!

Fenerbahçe'de stoper transferi için yeni hedef belirlendi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, stoper transferi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan Tuta'nın transferi konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yeni bir hedefe daha odaklandı. İşte Fenerbahçe'deki stoper transferi hareketliliğine dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Fenerbahçe'de stoper harekatı hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Bundesliga ekibi Frankfurt'la Lucas Silva Melo için anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef belli oldu.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Takvim'de yer alan habere göre Union SG'in Japon stoperi Koki Machida için sarı-lacivertliler'in harekete geçeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

1.90'lık futbolcu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Sol ayaklı stoperin, topu oyuna sokma becerisinin olduğu da biliniyor.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

27 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi var.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Machida, 2023 yazında Japonya takımı Kashima Antlers'den 1 milyon Euro bonservisle Union SG'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Güncel değeri 10 milyon Euro olan Japonya oyuncu bugüne kadar 16 kez milli formayı giydi.

Fenerbahçe'ye Japon duvar! İşte Kanarya'nın yeni hedefi

Öte yandan başka bir iddia da İngiltere'den geldi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 01:02
N.Forest ile Liverpool yenişemedi N.Forest ile Liverpool yenişemedi 01:02
N.Forest ile Liverpool yenişemedi N.Forest ile Liverpool yenişemedi 00:59
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 01:02
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 01:02
M.City yine puan kaybetti M.City yine puan kaybetti 01:02
Daha Eski
Ronaldo dev rakama imzayı atıyor! Ronaldo dev rakama imzayı atıyor! 23:54
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi 23:54
Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... 23:54
G.Saray'dan Zinchenko bombası! G.Saray'dan Zinchenko bombası! 23:54
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 00:27
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 00:33