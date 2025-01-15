Fenerbahçe'de stoper transferi için yeni hedef belirlendi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, stoper transferi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan Tuta'nın transferi konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yeni bir hedefe daha odaklandı. İşte Fenerbahçe'deki stoper transferi hareketliliğine dair son detaylar... (FB spor haberleri)
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1.90'lık futbolcu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor.
Sol ayaklı stoperin, topu oyuna sokma becerisinin olduğu da biliniyor.
27 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi var.
Machida, 2023 yazında Japonya takımı Kashima Antlers'den 1 milyon Euro bonservisle Union SG'e transfer olmuştu.
Güncel değeri 10 milyon Euro olan Japonya oyuncu bugüne kadar 16 kez milli formayı giydi.
Öte yandan başka bir iddia da İngiltere'den geldi.
Ada basını; Fenerbahçe'nin Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptığını yazdı.
26 yaşındaki defans sol bekte de oynayabiliyor.
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