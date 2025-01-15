Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Kevin Danso için kulübü Lens'e 16 milyon Euro teklif etmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekip, Lens'in bir diğer savunma oyuncusu Facundo Medina için harekete geçti. İşte Medina transferine ilişkin son gelişmeler... (FB spor haberleri)
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Medina, 2020 yazında Talleres Cordoba'dan Lens'e transfer olduktan sonra takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Teknik direktör Will Still'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Medina, üstün performansıyla Avrupa futbolunda dikkat çekiyor.
Ancak Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Lens yönetimi Medina'yı "transfer edilemez" olarak değerlendiriyor ve Fenerbahçe'nin teklifini kesin bir şekilde geri çevirdi.
Lens'in bu kış transfer döneminde yıldız savunmacısını takımda tutmakta kararlı olduğu öğrenildi.
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