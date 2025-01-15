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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Kevin Danso için kulübü Lens'e 16 milyon Euro teklif etmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekip, Lens'in bir diğer savunma oyuncusu Facundo Medina için harekete geçti. İşte Medina transferine ilişkin son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 18:29
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ALP ÜLGENALP
Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Fransız ekibi Lens'in yıldız savunmacısı Facundo Medina'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Daha önce Avusturyalı stoper Kevin Danso için 16 milyon Euro'luk bir teklif sunan ancak Fransız ekibiyle anlaşmaya varamayan Fenerbahçe, bu kez rotasını 25 yaşındaki Arjantinli savunmacıya çevirdi.

Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Medina, 2020 yazında Talleres Cordoba'dan Lens'e transfer olduktan sonra takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Teknik direktör Will Still'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Medina, üstün performansıyla Avrupa futbolunda dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Facundo Medina transferine Lens engeli

Ancak Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Lens yönetimi Medina'yı "transfer edilemez" olarak değerlendiriyor ve Fenerbahçe'nin teklifini kesin bir şekilde geri çevirdi.

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