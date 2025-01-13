Çağlar Söyüncü: Puan kaybı lüksümüzün olmadığını biliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler adına karşılaşmanın 2. golünü atan Çağlar Söyüncü dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

"Maça istemediğimiz şekilde başladık ama istediğimiz noktaya geldik. Bundan sonra puan kaybı lüksümüzün olmadığını biliyoruz, bunun stresini yaşadık. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız."