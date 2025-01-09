Fenerbahçe Kulübü Hataylı depremzede çocukları ağırladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaşayan 16 çocuk ve aileleri, Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katılıp ardından Atakaş Hatayspor müsabakasını tribünden izledi.

Maçı takip eden günlerde çocuklar, İstanbul'daki çeşitli müzeleri ziyaret edip kültür turu yaptı.

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