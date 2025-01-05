Fenerbahçe'de Alexander Djiku'dan açıklama: Sezon sonuna dek...

Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sarı lacivertlilerde Alexander Djiku, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI"

Açıkçası böyle aralardan sonra yeniden maç oynamak zorlu olabiliyor. Bana göre golü hızlı bulduk, kötü başlamadık, iyi devam ettik ama sonrasında maalesef kalemizde bir gol gördük. Kendi oyun prensiplerimizden vazgeçmedik ve fırsatlar bulduk, oyunu domine etmeyi, pozisyonlar bulmayı sürdürdük. Daha fazla gol bulabilirdik ama önemli olan 3 puandı.

TARAFTARIN TEPKİSİNE DAİR

Taraftarlar gerçekten bizler açısından itici bir güç. Çok önemliler. Maç devam ederken bazı tepkiler oldu ama şunu söylemek gerekiyor; bizler onların desteğiyle varız. Onların desteği çok önemli. Sezon sonuna dek bizlere destek olmaları çok önemli.