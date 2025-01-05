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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika transfer haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı lacivertliler yıldız ismi İstanbul'a getiriyor. İşte Anderson Talisca'nın Türkiye'ye geliş tarihi... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 09:30
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Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için uzun süredir uğraş veren Fenerbahçe'de nefesler tutuldu.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yürüttüğü operasyonda hem Brezilyalı yıldız hem de kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşma sağlanırken, son anda oyuncunun menajerinin Suudi ekibinden birtakım isteklerde bulunması nedeniyle süreç uzamıştı.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Sabah'ın haberine göre, yıllık 12 milyon Euro kazanan deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Ancak menajer, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da bir miktar daha para almaya çalışıyordu.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

FENERBAHÇE, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sambacı'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Süper Lig'de 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da Talisca resmen Fenerbahçeli olacak.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Talisca, kariyerinde Brezilya, Çin, Portekiz, Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere 5 farklı ülkede ter döktü.

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