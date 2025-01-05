Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Son dakika transfer haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı lacivertliler yıldız ismi İstanbul'a getiriyor. İşte Anderson Talisca'nın Türkiye'ye geliş tarihi... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ancak menajer, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da bir miktar daha para almaya çalışıyordu.
FENERBAHÇE, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor.
Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sambacı'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Süper Lig'de 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da Talisca resmen Fenerbahçeli olacak.
Talisca, kariyerinde Brezilya, Çin, Portekiz, Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere 5 farklı ülkede ter döktü.
Kendisine Benfica, Beşiktaş, Guangzhou ve Al-Nassr 41.7 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.
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