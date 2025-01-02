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Haberler Fenerbahçe Milan’ın kapısından döndü

Milan’ın kapısından döndü

Fonseca’nın ayrılığı sonrasında Milan’ın Zlatan İbrahimovic aracılığıyla Jose Mourinho’yu yokladığı ancak Portekizli’nin “Sezonu Fenerbahçe’de tamamlamak istiyorum” dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Milan’ın kapısından döndü

İtalyan devi Milan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Paulo Fonseca'yla yollarını ayırdı. Yerine ise bir diğer Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi. Ancak asıl bomba ise sonradan ortaya çıktı. Milan'ın Üst Yönetiminde Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği belirtildi. Jose'nin bu görüşmede Zlatan'a "Milan'ı çalıştırmaktan gurur duyarım. Ancak Fenerbahçe'yle sözleşme var ve ben sezonu F.Bahçe'de tamamlamak istiyorum" cevabını verdiği bu nedenle de İsveçli futbol adamının rotayı Conceicao'ya çevirdiği vurgulandı.

YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Jose Mourinho, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna; "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" yanıtını vermişti.

YENİ YILA ANALİZLE GİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına hazırlanıyor. Yılbaşı için paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Mutlu yıllar" ifadeleriyle birlikte Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçını izlediği bir video paylaştı. Mourinho'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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