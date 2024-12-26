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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılacağı konuşulan milli futbolcu, geleceğine dair kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 16:57
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sürpriz bir kararla Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun için işler iyi gitmiyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Sarı-lacivertlilerde kulübeye hapsolan golcü oyuncunun takımdan ayrılma kararı alacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin - ardında 3. forvet olan milli golcü kararını verdi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Milliyet'te yer alan habere göre; Cenk Tosun, kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

SEZON RAKAMLARI

Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 9 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Bu mücadelelerin hiçbirine ilk 11'de başlayamayan 33 yaşındaki golcü oyuncu toplamda 97 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Cenk Tosun, bu sürelerde gol veya asist üretemedi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi

Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan 1.83' boyundaki santrforun günceli piyasa değeri ise 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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