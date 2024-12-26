Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Transfer kararını verdi
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılacağı konuşulan milli futbolcu, geleceğine dair kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Milliyet'te yer alan habere göre; Cenk Tosun, kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı.
SEZON RAKAMLARI
Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 9 resmi maça çıktı.
Bu mücadelelerin hiçbirine ilk 11'de başlayamayan 33 yaşındaki golcü oyuncu toplamda 97 dakika sahada kaldı.
Cenk Tosun, bu sürelerde gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan 1.83' boyundaki santrforun günceli piyasa değeri ise 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.
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