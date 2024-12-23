Çok abartılıyor

Fenerbahçe Teknik Jose Mourinho, bugün safra kesesinden bir operasyon geçirecek. Portekizli çalıştırıcı, ameliyatıyla ilgili dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum." Portekizli teknik adam, 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ilk antrenmanda ise takımın başındaki yerini alacak.