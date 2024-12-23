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Haberler Fenerbahçe Çok abartılıyor

Çok abartılıyor

Jose Mourinho, ameliyatının abartıldığını söyledi ve “Küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü antrenmana kaldığım yerden devam edeceğim” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Çok abartılıyor

Fenerbahçe Teknik Jose Mourinho, bugün safra kesesinden bir operasyon geçirecek. Portekizli çalıştırıcı, ameliyatıyla ilgili dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum." Portekizli teknik adam, 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ilk antrenmanda ise takımın başındaki yerini alacak.

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