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Haberler Fenerbahçe Vazgeçilmezi oldu

Vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17'sine 11'de başladı. 3 kez fileleri sarsan Saint-Maximin, 3 de gol pası verdi. Ligde maç başına 1.4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu, her maç ortalama üç kez başarılı dribbling yaparak takımının atağa çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Vazgeçilmezi oldu
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17'sine 11'de başladı. 3 kez fileleri sarsan Saint-Maximin, 3 de gol pası verdi. Ligde maç başına 1.4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu, her maç ortalama üç kez başarılı dribbling yaparak takımının atağa çıkmasında önemli pay sahibi oldu.
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