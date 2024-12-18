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Vazgeçilmezi oldu
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17'sine 11'de başladı. 3 kez fileleri sarsan Saint-Maximin, 3 de gol pası verdi. Ligde maç başına 1.4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu, her maç ortalama üç kez başarılı dribbling yaparak takımının atağa çıkmasında önemli pay sahibi oldu.
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