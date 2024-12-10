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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için yeni bir girişimde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe transfer için şimdiden kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Mourinho'nun da raporu doğrultusunda daha önce gündeme gelen Boca Juniors'lu Medina için yeni bir girişimde bulunacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Fred'in düşen performansından sonra harekete geçen Sarı-Lacivertliler daha önce Medina ile anlaşma sağlamış ancak Arjantin kulübünün bu futbolcu için astronomik bir rakam istemesi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'nin bu kez kesenin ağzını açarak bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Medina'nın da Fenerbahçe de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer için en kısa zamanda görüşmelerin başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Takvim'in haberine göre, Teknik Direktör Mourinho'nun bu oyuncunun transferi için yönetime rapor vermesi üzerine Arjantin kulübüyle en kısa sürede görüşmeler başlanacak.

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