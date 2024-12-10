TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe transfer için şimdiden kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Mourinho'nun da raporu doğrultusunda daha önce gündeme gelen Boca Juniors'lu Medina için yeni bir girişimde bulunacak.

Fred'in düşen performansından sonra harekete geçen Sarı-Lacivertliler daha önce Medina ile anlaşma sağlamış ancak Arjantin kulübünün bu futbolcu için astronomik bir rakam istemesi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.