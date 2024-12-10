TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Medina'dan vazgeçmiyor! Yönetim kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için yeni bir girişimde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Medina'nın da Fenerbahçe de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer için en kısa zamanda görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, Teknik Direktör Mourinho'nun bu oyuncunun transferi için yönetime rapor vermesi üzerine Arjantin kulübüyle en kısa sürede görüşmeler başlanacak.
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