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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak transferde gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Şampiyonluk hasretine son vermek için iddialı bir kadro kuran F.Bahçe'de yönetimin ara dönemde de hız kesmeye niyeti yok.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Geniş bir oyuncuyu portföyü oluşturan sarı-lacivertliler bu dönemi en az 3-4 transfer ile sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Öncelik Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ya verilse de yabancı basından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Africafoot'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oumar Traore için F.Bahçe harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Haberde kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve gelen tekliflere sıcak bakan Malili futbolcu için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

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