TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak transferde gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...
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Africafoot'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oumar Traore için F.Bahçe harekete geçti.
Haberde kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve gelen tekliflere sıcak bakan Malili futbolcu için görüşmelere başlandığı ifade edildi.
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