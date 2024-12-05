TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Mali rüzgarı!

Şampiyonluk hasretine son vermek için iddialı bir kadro kuran F.Bahçe'de yönetimin ara dönemde de hız kesmeye niyeti yok.

Geniş bir oyuncuyu portföyü oluşturan sarı-lacivertliler bu dönemi en az 3-4 transfer ile sonlandırmak istiyor.