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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir karar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı defans hattı için o yıldızın transferini talep etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Ligde 4'te 4 yaparak zirve yarışında takibe devam eden F.Bahçe, devre arası transferleri için de kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Sarı lacivertliler bir yandan Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırken diğer tarafta ise Mourinho'nun diğer eksiklerini tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

BONUSLARLA 10 MİLYON EURO

Portekizli hoca, sol beke takviye planında değişime gitti. Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Sabah'ın haberine göre Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacak.

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