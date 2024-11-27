TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir karar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı defans hattı için o yıldızın transferini talep etti. İşte detaylar...
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Sabah'ın haberine göre Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.
Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı.
Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacak.
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