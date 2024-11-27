TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho defansı onunla güçlendirecek!

Ligde 4'te 4 yaparak zirve yarışında takibe devam eden F.Bahçe, devre arası transferleri için de kolları sıvamış durumda.

Sarı lacivertliler bir yandan Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırken diğer tarafta ise Mourinho'nun diğer eksiklerini tamamlamak istiyor.