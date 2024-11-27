Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe arayışlarına başladı. Rotasyonlu kadro kurmak için harekete geçen Jose Mourinho, eski öğrencisi için kolları sıvadı. Portekizli çalıştırıcı Manchester United'dan ocak ayında ayrılmaya hazırlanan yıldız ismi Türkiye'ye gelmesi için ikna edecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim dikkat çekti.
ERIKSEN İLK SIRADA
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Eriksen için Fenerbahçe'nin takipte olduğu kaydedildi.
Jose Mourinho'nun da çok beğendiği Danimarkalı orta sahanın ocak ayında ManU'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
AMORIM ERIKSEN'İ İSTEMİYOR
Manchester United'da yeni teknik direktör Ruben Amorim'in Christian Eriksen'i kadroda düşünmediği aktarıldı.
Eriksen'in bu sebeple sezon sonunu beklemeden ocak ayında kendisine yeni bir kulüp arayacağı bildirildi.
Aynı zamanda sözleşmesi Haziran 2025'te biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşme şansı olan deneyimli yıldız için şu anda Fenerbahçe adının öne çıktığı bildirildi.
ASİST USTASI
Orta sahada çift yönlü oyunuyla beğeni toplayan Christian Eriksen özellikle asist konusundaki ustalığıyla dikkat çekiyor.
Kariyeri boyunca 5 farklı kulüpte toplamda 176 asist yapan Danimarkalı futbolcu, bu özelliğiyle öne çıktı.
Özellikle Amrabat'ın yanında pas yüzdesi yüksek bir isim isteyen Portekizli hoca Eriksen konusunda Branco'ya alınsın raporu sundu.
TOTTENHAM'DA ÇALIŞTILAR
Jose Mourinho ile Christian Eriksen, 2019- 2020 sezonunda Tottenham'da çalıştı. Eriksen, Mourinho idaresinde 14 maça çıkarken 1 gol, 1 asist yaptı.
Öte yandan Mourinho, Roma'ya geçtiğinde Danimarkalı yıldızı transfer etmek istemişti.
KADIKÖY'DE GOLÜNÜ ATTI
Christian Eriksen, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta gol attı. Kadıköy'de 1-1 berabere biten maçta ManU'nun tek sayısını kaydeden Danimarkalı futbolcu, performansıyla da beğeni topladı.
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