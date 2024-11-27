Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Eriksen'in bu sebeple sezon sonunu beklemeden ocak ayında kendisine yeni bir kulüp arayacağı bildirildi.

Aynı zamanda sözleşmesi Haziran 2025'te biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşme şansı olan deneyimli yıldız için şu anda Fenerbahçe adının öne çıktığı bildirildi.