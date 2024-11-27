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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe arayışlarına başladı. Rotasyonlu kadro kurmak için harekete geçen Jose Mourinho, eski öğrencisi için kolları sıvadı. Portekizli çalıştırıcı Manchester United'dan ocak ayında ayrılmaya hazırlanan yıldız ismi Türkiye'ye gelmesi için ikna edecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:53
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Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Slavia Prag maçına çevrildi.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho rakip analiz konusunda oyuncularına Çekya ekibini adeta ezberletti.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Portekizli hoca bunun yanı sıra ara transfer dönemi içinde Branco ile görüşerek takviye yapılmasını istediği bölgeye istediği oyuncuyu iletti.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim dikkat çekti.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

ERIKSEN İLK SIRADA

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Eriksen için Fenerbahçe'nin takipte olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Jose Mourinho'nun da çok beğendiği Danimarkalı orta sahanın ocak ayında ManU'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

AMORIM ERIKSEN'İ İSTEMİYOR
Manchester United'da yeni teknik direktör Ruben Amorim'in Christian Eriksen'i kadroda düşünmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Eriksen'in bu sebeple sezon sonunu beklemeden ocak ayında kendisine yeni bir kulüp arayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Aynı zamanda sözleşmesi Haziran 2025'te biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşme şansı olan deneyimli yıldız için şu anda Fenerbahçe adının öne çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

ASİST USTASI
Orta sahada çift yönlü oyunuyla beğeni toplayan Christian Eriksen özellikle asist konusundaki ustalığıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Kariyeri boyunca 5 farklı kulüpte toplamda 176 asist yapan Danimarkalı futbolcu, bu özelliğiyle öne çıktı.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Özellikle Amrabat'ın yanında pas yüzdesi yüksek bir isim isteyen Portekizli hoca Eriksen konusunda Branco'ya alınsın raporu sundu.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

TOTTENHAM'DA ÇALIŞTILAR
Jose Mourinho ile Christian Eriksen, 2019- 2020 sezonunda Tottenham'da çalıştı. Eriksen, Mourinho idaresinde 14 maça çıkarken 1 gol, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

Öte yandan Mourinho, Roma'ya geçtiğinde Danimarkalı yıldızı transfer etmek istemişti.

Fenerbahçe'den Eriksen bombası! Transferi Mourinho bitirecek

KADIKÖY'DE GOLÜNÜ ATTI
Christian Eriksen, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta gol attı. Kadıköy'de 1-1 berabere biten maçta ManU'nun tek sayısını kaydeden Danimarkalı futbolcu, performansıyla da beğeni topladı.

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