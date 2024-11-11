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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da pek çok futbolcu sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelirken o oyuncu için İspanyol devi kolları sıvadı. Yıldız ismin kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:32
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde forma giymeye başlayan ve her geçen sezon yıldızını parlatan İsmail Yüksek, sarı lacivertlilerin ve milli takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başarmıştı. Yükselen ivmesinin ardından Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken 25 yaşındaki orta saha için en istekli kulüp İspanyol devi Atletico Madrid oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

İSMAİL YÜKSEK YUVADAN UÇUYOR

Atletico Madrid, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Orta sahaya takviye arayışında olan Simeone'nin ekibinin milli futbolcuyu takımda görmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

Haberde başkent temsilcisinin yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu ancak Fenerbahçe'nin o dönem teklifi kabul etmediği bilgisi de yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

Yeni transferler için kaynak arayışında olan sarı lacivertlilerin İsmail Yüksek'ten elde edecekleri bonservis bedelini bu takviyeler için kullanması ve milli yıldızın ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!

BU SEZON 15 MAÇ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta 963 dakika sahada kalan İsmail Yüksek gol veya asist katkısı üretemedi. Milli futbolcunun sarı lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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