TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız da takımdan ayrılıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da pek çok futbolcu sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelirken o oyuncu için İspanyol devi kolları sıvadı. Yıldız ismin kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:32
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Yeni transferler için kaynak arayışında olan sarı lacivertlilerin İsmail Yüksek'ten elde edecekleri bonservis bedelini bu takviyeler için kullanması ve milli yıldızın ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
BU SEZON 15 MAÇ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta 963 dakika sahada kalan İsmail Yüksek gol veya asist katkısı üretemedi. Milli futbolcunun sarı lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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