FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler hakkında son olarak İspnayol basınında çıkan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Real Madrid futbolcusu Arda Güler'i ara transferde kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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MOURINHO ARDA'YI İSTİYOR
El Nacional'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.
PEREZ İLE TEMASA GEÇTİ
Haberin devamında Portekizli çalıştırıcının, milli futbolcu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile temasa geçerek ara transferde oyuncunun kiralık olarak transferini kolaylaştırmasını istediği belirtildi.
"ANCELOTTİ YÜZÜNDEN..."
Haberde son olarak Arda Güler'in Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yüzünden kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için tekrar Fenerbahçe'ye dönebileceği vurgulandı.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta 292 dakika süre bulan Milli yıldız, takımına henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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