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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler hakkında son olarak İspnayol basınında çıkan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Real Madrid futbolcusu Arda Güler'i ara transferde kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 14:03
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MEHMET MERT ERENLER
FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de kötü günler yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'in hem El Clasico'da Barcelona'ya hem de Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a yenildiği maçlarda genç isme şans vermedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Son olarak 19 yaşındaki yıldız hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

MOURINHO ARDA'YI İSTİYOR

El Nacional'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

PEREZ İLE TEMASA GEÇTİ

Haberin devamında Portekizli çalıştırıcının, milli futbolcu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile temasa geçerek ara transferde oyuncunun kiralık olarak transferini kolaylaştırmasını istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

"ANCELOTTİ YÜZÜNDEN..."

Haberde son olarak Arda Güler'in Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yüzünden kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için tekrar Fenerbahçe'ye dönebileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Arda Güler hamlesi! İspanyol basını duyurdu

Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta 292 dakika süre bulan Milli yıldız, takımına henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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