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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den dev rekor! Avrupa'da 2. sıradalar

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe önemli bir rekorun da sahibi oldu. Kanarya, o listede Avrupa'da 2. sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den dev rekor! Avrupa'da 2. sıradalar

Avrupa'daki AZ Alkmaar maçı öncesi Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider G.Saray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan F.Bahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de mest ediyor. Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla G.Saray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu. İsmail Kartal ve Mourinho döneminde 17 aydır bileği bükülmeyen Kanarya, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.

GALATASARAY LİSTEDE 6. SIRADA

Sabah'ın derlediği habere göre bu sezon tek yenilgisini evinde alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 karşılaşmada (4G-2B) rakiplerine boyun eğmedi. Kanarya, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor. 20 galibiyet-5 beraberlik elde eden F.Bahçe, sadece Fransız devi PSG'yi (29) geçemedi. Leverkusen (21) ve R.Madrid (20) temsilcimizi takip ederken, lider Galatasaray da 16 maçlık serisiyle Sporting ile beraber listede 6.'lığı paylaştı.

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