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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, geçmişte Galatasaray'da oynamış o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 11:32
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde uzun süren şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya, bazı futbolculardan beklediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Yönetim ise ocak ayında transferde radikal kararlar almayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı lacivertli kurmaylar, düşük performansı olan oyuncularla kesin olarak yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe bu futbolcuların yerine en az 2-3 transfer yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Bu doğrultuda ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferdeki hedeflerini netleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı lacivertlilerin ara transferde flaş yıldızları gündemine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Bu futbolculardan biri ise ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Öte yandan transfere Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı lacivertliler bu transferi gerçekleştirmesi durumunda kadrosunu önemli derecede güçlendirmiş olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Ayrıca yönetim bu hamleyle transferde büyük ses getirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

İşte Kanarya'nın ocak ayı bombası...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

F.BAHÇE'DEN MARCAO BOMBASI!

Bu sezon stoper hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Marcao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katarak stoper bölgesini güçlendirmeyi planladığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

A Spor'un haberine göre, Brezilyalı savunmacının ise Sevilla'da mutsuz olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Sarı lacivertlilerin, Marcao için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyi de düşünmediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

İspanyol ekibi Sevilla'nın, Marcao'nun ayrılışına karşı çıkmadığı ancak az da olsa bir kiralama ücreti talep ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve Marcao'nun geleceğinin belli olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Marcao bu sezon Sevilla'da toplam 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...

Marcao 2022 yılında Galatasaray'dan, 13 milyon Euro bonservis ücretine Sevilla'ya transfer olmuştu.

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