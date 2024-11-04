TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! Sezon sonuna kadar kiralık...
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, geçmişte Galatasaray'da oynamış o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
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Yönetim ise ocak ayında transferde radikal kararlar almayı planlıyor.
Sarı lacivertli kurmaylar, düşük performansı olan oyuncularla kesin olarak yollarını ayıracak.
Fenerbahçe bu futbolcuların yerine en az 2-3 transfer yapacak.
Bu doğrultuda ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferdeki hedeflerini netleştirdi.
Sarı lacivertlilerin ara transferde flaş yıldızları gündemine aldığı belirtildi.
Bu futbolculardan biri ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi.
Öte yandan transfere Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öne sürüldü.
Sarı lacivertliler bu transferi gerçekleştirmesi durumunda kadrosunu önemli derecede güçlendirmiş olacak.
Ayrıca yönetim bu hamleyle transferde büyük ses getirecek.
İşte Kanarya'nın ocak ayı bombası...
F.BAHÇE'DEN MARCAO BOMBASI!
Bu sezon stoper hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Marcao'yu gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katarak stoper bölgesini güçlendirmeyi planladığı ileri sürüldü.
A Spor'un haberine göre, Brezilyalı savunmacının ise Sevilla'da mutsuz olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin, Marcao için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyi de düşünmediği aktarıldı.
İspanyol ekibi Sevilla'nın, Marcao'nun ayrılışına karşı çıkmadığı ancak az da olsa bir kiralama ücreti talep ettiği kaydedildi.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve Marcao'nun geleceğinin belli olması bekleniyor.
Marcao bu sezon Sevilla'da toplam 8 maça çıktı.
Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Marcao 2022 yılında Galatasaray'dan, 13 milyon Euro bonservis ücretine Sevilla'ya transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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