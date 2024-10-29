Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

15 GOL ATTI Fenerbahçe 6 galibiyeti; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bodrum FK karşısında elde etti. 6 karşılaşmada 18 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi.