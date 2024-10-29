Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...
Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı yenerek geride kalan 10 haftada 6. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
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Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyetin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
KAZANDIĞINDA GOL YEMİYOR
Süper Lig'in geride kalan 10 haftalık bölümünde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
15 GOL ATTI
Fenerbahçe 6 galibiyeti; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bodrum FK karşısında elde etti. 6 karşılaşmada 18 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi.
Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 yenilirken, sahadan birer puanla ayrıldığı Samsunspor ve Göztepe maçlarını da 2-2 beraberlikle tamamladı.
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