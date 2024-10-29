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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı yenerek geride kalan 10 haftada 6. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 12:39
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Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Bodrum FK'yı ağırladı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

Maçın 15. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti ve ilk yarı skoru böyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

İkinci yarı başladıktan 10 dakika sonra Edin Dzeko'nun golüyle Kanarya farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyetin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

KAZANDIĞINDA GOL YEMİYOR

Süper Lig'in geride kalan 10 haftalık bölümünde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

15 GOL ATTI

Fenerbahçe 6 galibiyeti; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bodrum FK karşısında elde etti. 6 karşılaşmada 18 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi.

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Ligde kazandığı maçlarda...

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 yenilirken, sahadan birer puanla ayrıldığı Samsunspor ve Göztepe maçlarını da 2-2 beraberlikle tamamladı.

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