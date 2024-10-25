  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Altay Bayındır'dan sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 16:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Altay Bayındırdan sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Altay sosyal medya hesabından, "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem." ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Mourinho ve taraftar arasında gerginlik!
G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi!
DİĞER
Ülkü Hilal Çiftçi’den dikkat çeken sözler: Altın bilezik diye bir şeye inanmıyorum!
Başkan Erdoğan'dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar
G.Saraylılara Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler
F.Bahçe'den sağ bek harekatı! İtalyan yıldız listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'dan dikkat çeken F.Bahçe paylaşımı! Altay'dan dikkat çeken F.Bahçe paylaşımı! 16:10
G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! 15:49
Fırtına'nın kamp kafilesi açıklandı! Fırtına'nın kamp kafilesi açıklandı! 15:37
Arda'ya büyük müjde! El Clasico'da... Arda'ya büyük müjde! El Clasico'da... 15:24
Al Raed - Al Fateh maçı hangi kanalda? Al Raed - Al Fateh maçı hangi kanalda? 15:15
Potada 16 kişilik kadro açıklandı! Potada 16 kişilik kadro açıklandı! 15:09
Daha Eski
Al Fayha - Al Ittıfag maçı ne zaman? Al Fayha - Al Ittıfag maçı ne zaman? 15:06
Al-Hilal-Al Taawon maçı ne zaman? Al-Hilal-Al Taawon maçı ne zaman? 14:51
Fırtına Göztepe maçına hazır! Fırtına Göztepe maçına hazır! 14:46
Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman? Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman? 14:39
Mourinho ve taraftar arasında gerginlik! Mourinho ve taraftar arasında gerginlik! 14:21
Bologna - Milan maçı ne zaman? Bologna - Milan maçı ne zaman? 14:17