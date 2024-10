Altay Bayındır'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Altay Bayındırdan sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Altay sosyal medya hesabından, "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem." ifadelerine yer verdi.

Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem 💛💙 It is an indescribable happiness to meet you in Kadıköy again! Thank you from the bottom of my heart for… pic.twitter.com/QF6zYF9F85